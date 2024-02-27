Ремонт набережной Приморского бульвара будет стоить 600 млн, но денег пока нет

Севастопольские власти оценили восстановление набережной Приморского бульвара в 600 млн рублей. Об этом ForPost сообщил и.о. замгубернатора Евгений Горлов.

«Там нет возможности сделать текущий ремонт. Что там, бетон налить? Это плохая идея, его все равно смоет, потому что несущие элементы повреждены, а старый бетон уже утратил свою функцию, его разбило весь», — пояснил замгубернатора Евгений Горлов.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года публиковалась концепция благоустройства Приморского Бульвара. Тем не менее, в документах севастопольского горхоза в этом году ремонт или благоустройство набережной не указаны.

Можно сделать вывод, что пока он в 2024 году ничего с набережной делать не планируется. Есть вероятность, что средства поступят в рамках возмещения ущерба от «шторма века», но никакой информации от федерального центра или городских властей по этому поводу нет.