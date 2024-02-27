В Госдуме будут добиваться принятия закона о честных ценах в магазинах

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким повторно добиваются принятия закона о честных ценах в магазинах. Парламентарии предлагают обязать продавцов указывать на ценниках продуктов питания цену за единую единицу измерения: 1 килограмм или 1 литр. Леонид Слуцкий убеждён, что достоверная информация о товаре, а именно о его цене и количестве, должна быть понятна потребителю сразу, в момент выбора в магазине. Законопроект в новой редакции направлен ЛДПР в Государственную Думу 27 февраля 2024 года

«Из-за маркетинговых уловок производителей человек по цене одного литра покупает 900, 800 миллилитров молока, не килограмм, а 900 или даже 730 граммов сахара или гречки. Наши граждане должны понимать, сколько стоит тот или иной товар на самом деле. Я лично убедился в этом и в Сочи, и в Барнауле, посетив местные магазины. Хватит уже обманывать людей красивыми обёртками. Для многих граждан важен каждый рубль. На ценнике должна быть указана стоимость за единицу измерения: килограмм или литр. Это позволит покупателям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты среди предлагаемого ассортимента. Закон о честной цене мы вносим второй раз. В ноябре прошлого года в Госдуме партия большинства отклонила наш законопроект, но, встречаясь с гражданами в рабочих поездках, а также проверяя цены в магазинах по всей стране, чётко видим, что закон о честной цене нужен людям, поэтому ЛДПР будет добиваться его принятия», – сказал Слуцкий.

В настоящее время в законодательстве предусмотрена обязанность продавцов представлять потребителю необходимую и достоверную информацию о цене. Оформление ценников регулируется постановлением Правительства РФ и обязует указывать стоимость за единицу или вес товара. Чем и пользуются производители, продавая, к примеру, молоко не литрами, а бутылками. Покупатели видят привычные упаковки товаров, которые раньше соответствовали 1 кг или 1 литру, покупают их, думая, что там килограмм или литр. На самом деле вес или объём оказываются сниженными на 50, 100 и более граммов или миллилитров. При этом цены при уменьшении объёма и веса товаров не меняются. Таким приёмом достаточно часто пользуются производители, манипулируя мнением потребителей.

«Подобные уловки со стороны предпринимателей вводят потребитьелей в заблуждение, люди, получается, переплачивают за товар. Так не должно быть. ЛДПР – за честные цены. Граждане должны четко знать, за что они платят свои деньги, которые достаются им собственным трудом и порой тяжелым трудом», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Слуцкий предложил обязать торговые сети и магазины указывать на ценнике продуктов питания цену за единицу товара: вес или объём, а также цену за количество пищевой продукции, помещённой в упаковку, например, «пакет молока 1 литр» или «упаковка сахара 1 кг».

В ЛДПР убеждены, что данная инициатива поможет потребителям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты, а также такие меры поспособствуют более честной и прозрачной системе ценообразования, что важно для защиты прав потребителей.