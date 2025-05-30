В Севастополе очередной строитель многоквартирного дома на землях ИЖС пойдет по суд

В Севастополе на рассмотрении суда находится уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Обвинительное заключение направлено в суд в отношении 53-летнего местного жителя.

По версии следствия, он вел самовольное строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома на четырех принадлежащих ему смежных земельных участках по пр-ду Каспийскому в Севастополе. Земельные участки при этом предназначаются для ИЖС.

Под предлогом приобретения квартир в этом доме он привлекал деньги людей, зная что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность и ввести многоквартирный дом в эксплуатацию.

В период с декабря 2016 по апрель 2023 года у четырех обманутых жителей Севастополя он похитил почти 7 млн рублей.

При этом в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья обвиняемый заключал с потерпевшими договоры купли-продажи имущественных прав, дарения и «предварительные договоры», достоверно зная, что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность.

Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда г. Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя