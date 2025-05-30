Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на неопределенный срок

В туристическом центре уточняется, что канатная дорога не работает по техническим причинам.

«Безопасность наших гостей — это наш главный приоритет, и мы вынуждены приостановить работу, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию», — пояснили в центре.

При этом на плато доставляют экскурсионные автобусы по Бахчисарайскому шоссе.

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Ольга Сурикова

Фото: туристический центр Ай-Петри