В России разрешил покидать место ДТП с одним условием

Водитель может отъехать от места ДТП, если это нужно для проезда других авто, говорится в постановлении Верховного суда.

Там отметили, что перемещение машины допускается при условии предварительной фиксации обстоятельств аварии.

Причиной такого решения Верховного суда стало обращение с жалобой женщины, которую лишили прав за то, что она после аварии на Ленинском проспекте Москвы отогнала машину на дублер.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова