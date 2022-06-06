В Севастополе мужчина переодевался в спецодежду магазина и обворовывал его

Странное поведение насторожило охранника

В Севастополе Росгвардейцами задержан местный житель, который неоднократно совершал кражи продуктов в разных районах города.

Администратор одного из супермаркетов рассказал сотрудникам Росгвардии, что нажал тревожную кнопку после того, как заметил странное поведение одного из посетителей.

«В зал вошел подозрительный покупатель. Мужчина долгое время ходил по магазину, но ничего не приобретал. Увидев спецкуртку кассира магазина, посетитель надел ее, и стал выдавать себя за сотрудника супермаркета. Мужчина ходил между стеллажами и наполнял взятый ящик продуктами», — уточняются подробности в пресс-службе ведомства.

Далее переодетый покупатель попытался вынести наполненный ящик из магазина, но сотрудник охраны вернул его, пояснив, что в спецодежде выход за площадку торгового центра запрещено. Когда мужчина вернулся обратно, его уже задержали правоохранители.

В ящике у него оказались пачки с кофе на сумму более 12 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе управления Росгвардии, задержанный неоднократно совершал кражи в продуктовых магазинах и находится в розыске за совершение краж.

Напомним, в Севастополе местный житель успел совершить за неделю 15 краж из супермаркетов.

Ольга Сурикова