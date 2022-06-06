В Севастополе вандалы повредили деревья на Синопском спуске

Причины непонятны

На стволах акации и кедра на Синопском спуске неизвестные вандалы будто специально подрезали кору, что является губительным для деревьев. Повреждения обнаружили представители подрядчика, которые будут заниматься вторым этапом реконструкции Матросского бульвара, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Специалисты планируют лечить поврежденные деревья. О случившемся сообщено в Севприроднадзор, предприятие «Парки и скверы», а также на место вызвали полицию.

Пока остается загадкой, кто и с какой целью так расправился с зелеными жителями центра города.

Ольга Сурикова