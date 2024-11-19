В Севастополе объявлен аукцион на право заключения договора концессии на пляж Серебряный

В названии лота на сайте Торгов указано «Право заключения договора о благоустройстве пляжа «Серебряный».

Однако дальше поясняется, что речь идет о концессионном соглашении на «объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма».

Срок подачи заявки на участие в торгах до 16 декабря. При этом не указывается, насколько лет будет заключаться договор. Цена лота 0 рублей.

Ранее в Севастополе было запрещено эксплуатировать «Золотой» и «Серебряный» пляжи в Балаклаве в связи с тем, что вода здесь не отвечала бактериологическим нормам.

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Ольга Сурикова