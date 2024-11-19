В Севастополе выставлено на торги здание на набережной Балаклавы

Аукцион объявлен на продажу имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения ГУП «Проект развития Балаклавы». В качестве лота заявлено нежилое здание лит. «Д» с пристройками лит. «д» и лит. «д1» на Таврической набережной, дом 25.

Общая площадь здания 394.6 кв.м.

💰 Цена: 3 606 000 р.

Подать заявку на участие в торгах можно до 9 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что все строительные работы на Таврической набережной в Балаклаве будут завершены в первой половине 2025 года

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Ольга Сурикова