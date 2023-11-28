В Севастополе объявили конкурсы на маршруты

Несмотря на отложившуюся презентацию новой маршрутной сети в Севастополе уже объявили о начале конкурсных процедур на обслуживание 40 маршрутов. Об этом сообщает ForPost.

Журналисты подсчитали, что начальный размер контрактов составляет примерно 1,3 млрд рублей.

Среди дорогостоящих «лотов» маршруты № 109, 110 и 195, за двухлетнее обслуживание которых региональные власти готовы заплатить более 120 млн рублей.

Маршруты № 37 и 41 — почти 160 млн рублей; № 18, 40 и 129 — более 190 млн рублей, а также маршруты под № 36, 38 и 42 с начальной ценой в 209,5 млн рублей.

Напомним, замгубернатора Павел Иено сообщил, что работы по формированию новой маршрутной сети подходят к концу. По его словам, проект изменений должны были представить в понедельник на аппаратном совещании губернатора Севастополя. О точной дате не сообщалось.