Новую маршрутную сеть Севастополя представят уже в понедельник

Работы по формированию новой маршрутной сети подходят к концу. Проект изменений представят уже в понедельник на аппаратном совещании губернатора Севастополя. Об этом сообщил замгубернатора Павел Иено.

«Хочу заверить, что не надо боятся этих изменений. Эти изменения не догма. Мы на сегодняшний день сделали небольшие ювелирные изменения и эту маршрутную сеть презентуем в понедельник на аппаратном у губернатора. После этого принято решение, она будет утверждена, и мы будем проводить конкурсные процедуры», — рассказал Иено.

Заместитель губернатора подчеркнул, что в новой сети все-таки будут созданы пересадочные узлы, в которых горожанам придется пересаживаться на другие маршруты, чтобы доехать из одной удаленной части города в другую. Однако пересадка, по его словам, на некоторых «бесшовных» узлах не потребует покупку дополнительного билета в течение 30 минут.

«Часть длинных маршрутов мы оставили. Все равно у жителей будет альтернатива или воспользоваться длинным маршрутом с большим интервалом или все-таки проехать с пересадкой», — отметил Иено.

Также заместитель главы города сообщил, что останется 137 маршрут Кача-пл. Ушакова, но его цена будет по-прежнему высокой.

Иено отметил, что при введении новой маршрутной сети будет действовать единый тариф 24 рубля при оплате ЕГКС и 30 при оплате наличными для пригородных и городских маршрутов, но 137-го это не коснется.

«При этом мы вводим маршрут 36, который ходит до площади Захарова. Увеличиваем частоту количества рейсов. Он будет ходить каждые 15 минут. И вы на коротком маршруте можете добраться до площади Захарова за 24 рубля, сесть на катер и добраться до центральной части города», — отметил вице-губернатор.

Также не был отменен маршрут № 113. По словам Иено, его изменили на время проведения работ по реконструкции улицы Капитанской.

«После того как введем в эксплуатацию данную улицу мы запустим движение. Маршрут этот не отменяется», — подчеркнул он.

Однако будут и неприятные изменения, например, планируется отменить маршрут № 17, который будет компенсироваться маршрутам № 1 и № 26. Также планируется убрать маршрут № 28.

Некоторые маршруты ждет увеличение количества рейсов, например, 14 — е троллейбусы и автобусы будух ходить чаще.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в конце октября подтвердил, что по результатам обсуждения новой маршрутной сети общественного транспорта у севастопольцев возникли замечания и «большое количество реакций».

Он поручил дептрансу рассмотреть эти реакции и «дать какую-то мотивированную позицию» по этим замечаниям.