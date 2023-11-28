Президентская кампания начнется 13 декабря – Зюганов

Совет Федерации официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — сказал Зюганов журналистам.

Также Зюганов уточнил, что у КПРФ съезд запланирован на 23 декабря.

По словам Леонида Слуцкого, ЛДПР проведет съезд 19 декабря в Москве.

«Едро проведет — следующие мы. Семнадцатого («Единая Россия»), 18-го подождем, 19 – мы», — сообщил Слуцкий журналистам, отвечая на вопрос о дате предвыборного съезда.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com