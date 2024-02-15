В Севастополе объявили конкурс на разработку медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Правительство Севастополя проведет конкурс на разработку медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков».

Соответствующий указ уже размещен на сайте городского правительства.

Конкурсные материалы можно подавать на электронный адрес департамента труда и социальной защиты dtszn@sev.gov.ru до 4 марта. Оценивать будут оригинальность решений, художественную выразительность, эстетичность внешнего вида и соответствие тематике.

Для участия надо подать заявку, согласие на обработку персональных данных, эскиз на бумаге или в электронном виде, описание медали с обоснованием символов, размещенных на медали.

Напомним, в январе этого года в Севастополе объявили конкурс на разработку эскиза медали в честь 10-летия воссоединения с Россией.