В Севастополе объявили конкурс на разработку эскиза медали в честь 10-летия воссоединения с Россией

Правительство Севастополя объявило о старте конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Поучаствовать в нем можно с 17 по 24 января. Принять участие могут все желающие граждане России как индивидуально, так и в составе авторских коллективов.

Организатор конкурса – департамент внутренней политики Севастополя.

Для участия необходимо:

— нарисовать эскиз медали;

— заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);

— заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);

— описать эскиз – объём текста не должен превышать 500 знаков;

— направить документы вместе с эскизом медали на электронную почту medal@sev.gov.ru до 24 января 2024 года.

Основными критериями оценки эскиза медали конкурсной комиссией являются:

оригинальность решений

высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;

соответствие медали тематике конкурса.

Комиссия оценивает эскиз медали по балльной системе от одного до десяти в соответствии с критериями и определяет трех финалистов, среди которых по бальной системе определяет победителя конкурса. Победитель конкурса награждается ценным подарком.

Напомним, в декабре прошлого года на заседании Президиума госсовета Крыма утвердили описание, образец и удостоверение к юбилейной «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».