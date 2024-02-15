Жительница Севастополя задержана за присвоение денег из кассы работодателя

В Севастополе задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в присвоении и растрате торговой выручки.

Заметив во время инвентаризации недостачу денежных средств, бизнесмен обратился с заявлением в полицию.

Девушка трудоустроилась продавцом у индивидуального предпринимателя. Спустя несколько дней работы она решила, что ей уже пора получить свою заработную плату и, не поставив в известность работодателя, самостоятельно взяла из кассы 42 тысячи рублей. Деньги потратила на оплату собственных покупок.

Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова