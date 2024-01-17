На набережной Ялты за новогодние дни съели 8 тонн шашлыка

В новогодние праздники в Ялте отдохнули более 110 тысяч гостей. Это 61% от всех, кто приехал в Крым. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
И это только официальные цифры: 110 тысяч человек приняли средства размещения Ялты.
«Лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления позволили загрузить здравницы на 65%, а топовые отели – даже на 95%. Но, судя по переполненной набережной, людей было еще больше. И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация и, конечно, ярмарка», – написала она.
Были те, кто пожаловался на дым на набережной от шашлычных зон, но остальные, судя по цифрам, были рады такой идеи. Шашлыка за дни ярмарки съедено более 8 тонн.
Ольга Сурикова