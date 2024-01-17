На набережной Ялты за новогодние дни съели 8 тонн шашлыка

В новогодние праздники в Ялте отдохнули более 110 тысяч гостей. Это 61% от всех, кто приехал в Крым. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

И это только официальные цифры: 110 тысяч человек приняли средства размещения Ялты.