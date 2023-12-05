В Крыму утвердили медаль к 10-й годовщине присоединения к России



На заседании Президиума госсовета Крыма утвердили описание, образец и удостоверене к юбилейной «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».

На лицевой стороне медали изображён Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова.

В верхней части медали слева расположена надпись «Крым с Россией», а в нижней справа — даты «2014–2024».

На оборотной стороне медали располагается надпись «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, первую медаль им. Даши Севастопольской вручили медсестре Пелагее Мазуровой.