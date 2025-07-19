Из-за атаки дронов под Ростовом задерживаются 12 поездов между Крымом и Москвой

Из-за атаки беспилотников на перегоне Лихая–Замчалово в Ростовской области задерживаются 12 поездов, следующих между Крымом и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

По данным перевозчика, речь идет о пяти поездах, направляющихся на полуостров, и семи — выезжающих из Крыма. Время задержки — от полутора до семи часов. Пассажирам предоставляют питание. Время в пути может корректироваться в зависимости от ситуации на месте.

Утром 19 июля стало известно, что в результате падения обломков украинского БПЛА была повреждена линия электропередачи на узловой станции Лихая. Это привело к остановке более 50 поездов, включая крымские направления. Позже РЖД сообщили о восстановлении движения на перегоне, однако поезда продолжают отправляться с опозданием. На месте работают экстренные службы, организовано реверсивное движение.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака также вызвала пожары в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Одна женщина — сотрудница железной дороги — пострадала и госпитализирована.

Дмитрий Островский

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