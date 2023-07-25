В Севастополе общежития СевГУ снесут и построят заново

На архитектурно-художественном совете Севастополя рассмотрели и приняли проект новых общежитий для Севастопольского государственного университета.

Территория студгородка будет открытой для всех. Общежития планируется построить на 60 тыс кв. метров для более чем 2,5 тысяч человек.

На первых этажах будут располагаться магазины, кафе и другие коммерческие помещения. В самом общежитии появятся не только жилые комнаты, но и рекреации, галереи для художников, помещения для стирки и сушки и пр.

Напомним, в март этого года во время обсуждения в заксобрании Севастополя постановления о вкладе СевГУ в развитие города депутаты поинтересовались, как обстоят дела с реконструкцией общежитий и библиотеки СевГУ.

Докладчик по данному вопросу депутат Елена Глотова пояснила, сославшись на слова ректора университета Владимира Нечаева, что реконструкция остановлена в связи с недостаточным финансированием. Как только проблема финансирования будет решена реконструкция возобновится.