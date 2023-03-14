Реконструкция общежитий и библиотеки СевГУ заморожена из-за отсутствия финансирования

Во время обсуждения в заксобрании Севастополя постановления о вкладе СевГУ в развитие города депутаты поинтересовались, как обстоят дела с реконструкцией общежитий и библиотеки СевГУ.

Докладчик по данному вопросу депутат Елена Глотова пояснила, сославшись на слова ректора университета Владимира Нечаева, что реконструкция остановлена в связи с недостаточным финансированием. Как только проблема финансирования будет решена реконструкция возобновится.

Напомним, что до начала реконструкции в третьем и четвёртом общежитиях проживало около полутора тысяч студентов.

Обновлённые здания планировали открыть до конца 2020 года. Сами работы начались в 2019 году.

В итоге реконструкцию, которой раньше занимался Минобр, было поручено довести до конца Минстрою РФ.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко заявил, что в 2025-2026 годах планируется ввести в эксплуатацию три общежития на 1,5 тысячи мест.

Дарья Тимофеева

Фото: ForPost