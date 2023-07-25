Возраст призыва для россиян подняли до 30 лет

Госдума сегодня приняла закон, устанавливающий границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет.

Такие критерии начнут работать с 1 января 2024 года.

Интересно, что в первом чтении проект закона предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года.

Однако, ко второму чтению эти нормы были исключены.

Также со срочниками можно будет заключить контракт для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо в условиях мобилизации или военного времени.

Кроме того, Госдума приняла поправку о запрете гражданам выезжать из России, если им направлена повестка из военкомата, в том числе по месту работы или учебы.

Также принята поправка, предусматривающая обязанность медицинских и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

Дарья Тимофеева

Фото: sev.gov.ru