В Севастополе оборудовали пять мест для крещенских купаний

В Севастополе для крещенских купаний 19 января отвели пять основных мест: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров.

Здесь граждане смогут искупаться, в случае необходимости, получить медицинскую помощь. В мобильных пунктах обогрева можно будет укрыться от ветра и выпить горячего чая.

Перед погружением нужно разогреть мышцы- побегать 10-15 минут, сделать несколько упражнений. Охлаждаться рекомендуют постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс. Можно намазать тело жирным кремом или оливковым маслом и только после этого окунуться.

До купания ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки – спиртное даёт лишнюю нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению, от курения также лучше воздержаться.

Не стоит погружаться в холодную воду с головой. В воде не рекомендуют находиться дольше одной минуты.