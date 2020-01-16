В Севастополе будут судить застройщика-мошенника

Житель г. Краснодара 1976 года рождения обвиняется в мошенничестве в Севастополе.

Являясь руководителем потребительского общества, которое не отвечает установленным требованиям, не имея разрешения на строительство, мужчина разместил в средствах массовой информации ложные данные о строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Феодосийская, д. 1Б (район ул. Руднева) , и получил от граждан более 4 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

По материалам прокуратуры Севастополя

Фото: news.rambler.ru