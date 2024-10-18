В Севастополе обновят причалы на Северной стороне и у Графской пристани

Правительство Севастополя вносит изменения в государственную программу «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», чтобы привести ее в соответствие с федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«В этом году в программе появится финансирование реконструкции двух причалов: причала №11 на Северной стороне (площадь Захарова) и причала №146 у Графской пристани. Мы намерены в этом году приступить к их проектированию», — сообщил на заседании правительства директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Таким образом, в этом году в Севастополе будут проектироваться шесть причалов – четыре уже проектируются, и еще два планируют начать проектировать в ближайшее время.

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Анна Левина