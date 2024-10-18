Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества

Участились случаи хищения денег у людей, которые потеряли свой мобильный телефон с сим-картой, связанной с банковским счетом.

Когда телефон попадает в руки мошенников, они с легкостью похищают деньги владельца.

Что нужно сделать в первую очередь при утере телефона:

— немедленно заблокируйте сим-карту, позвонив в службу поддержки вашего мобильного оператора или посетив салон сотовой связи;

— защитите телефон сложным паролем и установите сервис для удаленной блокировки устройства на случай кражи;

— используйте функцию поиска смартфона по геопозиции, которая может помочь найти украденное устройство и привлечь преступника к ответственности.

Необходимо немедленно обратиться в полицию или позвонить по телефону 102.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина