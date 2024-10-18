Все точки кондитерской «Сладкий Лисенок» закрыты

Напомним, что Ленинский районный суд города Севастополя приостановил деятельность ООО «Сладкий Лисенок» по адресу: г. Севастополь, ул. Токарева, д. 2б после 6 случаев острой кишечной инфекции у посетителей.

По факту регистрации очага, была проведена проверка в ходе который было установлено, что ООО «Сладкий Лисенок» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Суд, изучив материалы дела, признал ООО «Сладкий Лисенок» виновным и приостановил деятельность организации на 30 суток.

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Анна Левина