На территории СТ взорвали бомбу времен Великой Отечественной

Севастопольские пиротехники МЧС ликвидировали бомбу времён Великой Отечественной войны в садоводческом товариществе «Поиск» в Балаклавском районе.

Это немецкая авиабомба SD-50, вес боеприпаса которой составляет 50 кг. Бомба была уничтожена на месте обнаружения.

«Главное управление МЧС России по городу Севастополю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Информация была передана экстренным ведомствам и службам. Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя. Были выработаны меры по защите населения и инфраструктуры. Коммуникации, расположенные в опасной близости к месту, предварительно были отключены. Посредством мобильного комплекса Российских сетей вещания и оповещения жителей ближайших улиц проинформировали о необходимости на период проведения мероприятий покинуть опасную территорию», – отмечает начальник Главного управления МЧС России по Севастополю генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

Автобусами местных жителей доставили в пункт временного размещения на базе дома культуры «Золотая балка», после чего специалисты чрезвычайного ведомства приступили к пиротехническим работам.

О подробностях и результатах операции рассказал начальник Специализированного отряда МЧС в Севастополе полковник Николай Тисельский: «Конструктивные особенности взрывателя не позволяли выполнить перевозку на полигон. Потому было принято решение об уничтожении находки прямо на месте. Были проведены расчёты – и с ювелирной точностью боеприпас уничтожен. Работы провели с соблюдением необходимых мер безопасности, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено».

Всего в мероприятии по ликвидации бомбы были задействованы 95 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 29 человек личного состава и 5 единиц техники.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба МЧС