В акватории Черного моря провели торпедные стрельбы

Спецоперация в Украине
06-04-2023
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Экипаж подводной лодки «Алроса» выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«В одном из морских полигонов в акватории Черного моря подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.

На следующем этапе подготовки экипаж установит минные заграждения и отработает действия по уклонению от противолодочной авиации возможного противника.

Ольга Сурикова

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