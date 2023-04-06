В акватории Черного моря провели торпедные стрельбы

Экипаж подводной лодки «Алроса» выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«В одном из морских полигонов в акватории Черного моря подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.