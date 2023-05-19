На пляже в Учкуевке судом запрещены земляные работы

Нахимовский районный суд Севастополя запретил проведение земляных и строительных работ в районе пляжа «Учкуевка». Об этом сообщила пресс-служба Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что собственником участков, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Бельбекская, 7/2, 7/4, 7/8, 7/10, 7/12, 7/16, 7/20, 7/22, проводились земляные и строительные работы в нарушение законодательства об охране окружающей среды, а также режима использования водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта – Черного моря», — сказано в сообщении ведомства.

По результатам проверки надзорное ведомство направило исковое заявление. Определением суда вынесено решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета деятельности.

Ситуация находится на личном контроле прокурора города.

Также ранее сообщалось, что оценить нанесенный ущерб от земляных работ на песчаном пляже на Северной стороне, в районе Учкуевки, должно Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, после чего будут приниматься меры в отношении собственников участка.

Ольга Сурикова