В Севастополе обнаружены два мертвых дельфина

В полицию Севастополя поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», – говорится в сообщении.

Напомним, Напомним, директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, вечером 2 ноября выпустил в море четырех дельфинов-афалин. На него уже заведено несколько уголовных дел, прокуратуры проводит проверку.

Ольга Сурикова