Правила выдачи ипотеки в России ужесточили.

ЦБ с 1 октября повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

ЦБ второй раз за год принял решение увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) для заемщиков с большой долговой нагрузкой. Данная мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков.

Финансисты считают, что нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и уменьшить показатель долговой нагрузки заемщиков. Также получится избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.

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Ольга Сурикова