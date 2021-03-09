Власть Город

В Севастополе новый руководитель Корпорации развития

09-03-2021
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Победитель конкурса «Команда Севастополя»

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил нового руководителя «Корпорации развития Севастополя». Им стал севастополец, победитель конкурса «Команда Севастополя» – Роман Величинский.

«Роман Дмитриевич Величинский родом из Севастополя, вошел в 50 финалистов конкурса «Команда Севастополя». Имеет большой опыт работы  в инвестиционной сфере в Москве, на Дальнем Востоке»,  –  рассказал Развожаев.

В информационной справке правительства говорится, что новый назначенец долгие годы работал в инвестиционно-банковской сфере,  последнее место работы –  управляющий  директор  АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Дальнего Востока.

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

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