Кто будет представлять Россию на «Евровидении»?

Это будет 25-ое выступление России на «Евровидении»

В понедельник 8 марта в России прошло голосование, на котором был выбран исполнитель, который представит страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае текущего года. Победителем отбора стала певица Manizha с песней «Русская женщина».

Отбор проходил в прямом эфире Первого канала.

Manizha сказала, что на конкурсе она хочет продемонстрировать щедрость и открытость России. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», – сказала она в соей презентации.

О своей песне она рассказала, что Russian Woman – это «песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России»: от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос.

В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». Организаторы намерены вопреки пандемии собрать артистов из разных стран на одной сцене, обещая при этом соблюдать все меры безопасности.

Ольга Сурикова

Фото: m.avtoradio.ru