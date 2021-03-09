Севастопольцы, отметившие золотую свадьбу, получат почетный знак и премию от города

Данный закон действует уже в других регионах

Фракция ЛДПР разработала и в ближайшее время внесет в заксобрание Севастополя законопроект «Об отдельных мерах социальной поддержки супругов, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет». Авторами законопроекта выступили вице-спикер Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов, сообщает пресс-служба севастопольского отделения ЛДПР.

Документ предлагает награждать почетным знаком «Семейная доблесть» и единовременной выплатой в размере пяти МРОТ севастопольцев, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет.

Для получения выплаты и почетного знака обоим супругам необходимо быть зарегистрированными в Севастополе и проживать в городе не менее пяти последних лет.

«Это крайне важный для современного общества законопроект. Для нашего народа семья всегда была базовой ценностью, она давала силы, воспитывала человека в духе истинных христианских ценностей, прививала ценности добра и любви к Родине. Сегодня общество сверхпотрбеления вытесняет истинно человеческие ценности, в первую очередь, ценность большой дружной семьи. Уверен, что наш законопроект не только отдаст дань уважения людям, сумевшим прожить в счастливом браке всю жизнь, но и покажет современной молодежи достойный пример для подражания», – считает Илья Журавлев.

По словам Журавлева, важно и то, что большая дружная семья, где супруги уважают и чтут друг друга, – традиционная православная ценность и логично, что в городе, который является православной меккой и откуда христианство распространилось по всей земле русской, семейные ценности будут укрепляться и всячески поддерживаться.

Еще один автор законопроекта Андрей Куринов отмечает, что подобные законы уже действуют на территории Ленинградской, Владимирской, Пензенской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республики, Чувашской Республики, Приморского края.

«Если Севастополь претендует на статус культурной столицы Юга России, то нужно понимать, что культурным человека делает не только окружение и возможность посещать театры и музеи, а, в первую очередь, семья и воспитание», – подчеркнул Андрей Куринов.

По словам Артема Гордиенко, реализация данного законопроекта потребует выделения дополнительных средств за счет бюджета города. С учетом того, что на 1 января 2021 года размер МРОТ в регионе составляет 12 792 руб. В бюджете города на 2022 год на данную статью расходов необходимо заложить порядка 480,5 млн руб.