В Севастополе новый начальник управления туризма

Новые кадры из Сибири
Сегодня на аппаратном совещании правительства Севастополя была представлена новая начальник управления туризма Лариса Остапенко.
«Прошу любить и жаловать. Человек опытный, более пяти лет занимался развитием туризма, достаточно хорошие были показатели в ее работе. Теперь она в нашей команде», – рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополь новый начальник прибыла из Хакасии, где она возглавляла туристский информационный центр Хакасии.
Фото: скриншот местного телевидения Хакасии