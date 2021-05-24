В Севастополе новый начальник управления туризма

Новые кадры из Сибири

Сегодня на аппаратном совещании правительства Севастополя была представлена новая начальник управления туризма Лариса Остапенко.

«Прошу любить и жаловать. Человек опытный, более пяти лет занимался развитием туризма, достаточно хорошие были показатели в ее работе. Теперь она в нашей команде», – рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополь новый начальник прибыла из Хакасии, где она возглавляла туристский информационный центр Хакасии.

Фото: скриншот местного телевидения Хакасии