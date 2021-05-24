МЧС будет просить власти Севастополя снести стихийное поселение над пляжем «Баунти»

Пожар может вспыхнуть в любой момент

Севастопольское управление МЧС провело совместный рейд с правоохранителями по территории самовольного поселения в районе пляжа «Баунти», после которого просит городские власти снести и утилизовать незаконные сооружения.

Надзорные ведомства выявили множество нарушений правил пожарной безопасности. Выяснилось, что среди деревьев установлены не только палатки, но и самовольные строения.

«Хижины» собраны из реек, досок и других легковоспламеняющихся подручных средств, некоторые оборудованы электропроводкой и печным отоплением, а в одном шалаше, покрытом клеёнкой поверх деревянного каркаса, обнаружилась импровизированная баня. Был найден и бензиновый электрогенератор. Также отмечено, что многочисленные используемые здесь кострища и очаги являются небезопасными», – сообщает пресс-служба городского МЧС.

При этом рядом с местами использования открытого огня стоит старая мебель, мягкие игрушки, ветки деревьев увешаны платками, простынями и декоративными предметами.

Лицам, причастным к нарушению противопожарных требований, выписаны штрафы.

Что касается самого стихийного лагеря, в МЧС подчеркнули, что дальнейшая эксплуатация стоянок может привести к угрозе жизни и здоровью людей, а также – в случае пожара – к переходу огня на охраняемую законом экосистему.

«Ввиду этих обстоятельств руководство Главного управления МЧС России планирует обратиться в органы городских властей, уполномоченных инициировать снос и утилизацию незаконных сооружений», – говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Напомним, 2 мая на Фиоленте случился крупный пожар в районе маяка на пляже «Баунти», площадь его составила около 600 кв м. При этом здесь появилось новое отдельное поселение со своими порядками и устоями, и даже смотрящими за дисциплиной.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю