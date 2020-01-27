В Севастополе наградили победителей проекта «Мини-футбол в школы»

В Севастополе наградили победителей и призеров регионального этапа соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школы». Церемония прошла в спорткомплексе Севастопольского государственного университета.

Первый отборочный этап соревнований состоялся в декабре прошлого года. В финале приняли участие 129 команд, всего порядка 1 300 детей из 46 школ. Победители районах этапов с 20 по 24 января разыграли между собой призовые места.

По итогам игр были определены восемь лучших команд среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах, которые будут представлять Севастополь на общероссийском финале в городе Щелково (Московская область) в апреле текущего года.

По словам представительницы Управления по делам молодежи и спорта Ларисы Евдокимовой планируется провести соервнования среди студентов — «Мини футбол в ВУЗы».

Так, в Щелково отправятся команды: в возрастной группе 2008 — 2009 годов рождения – «мальчики», учащиеся гимназии №8, «девочки» — ГБОУ СОШ №58. В возрастной группе 2006 – 2007 годов рождения: команда ГБОУ СОШ №45 (мальчики), и ГБОУ СОШ №12 (девочки). В категории 2004 -2005 годов рождения «юноши» – команда СевПКУ, «девушки» ГБОУ СОШ №11. В категории 2002 – 2003 годов рождения — команда СевПКУ «юноши», и ГБОУ СОШ №60 «девушки».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)