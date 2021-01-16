В Севастополе ночной гонщик снес забор и приземлился возле ресторана «Перцона»

Протаранил забор и электросамокаты, которые возле него стояли

В Севастополе в ночь на 15 января иномарка протаранила дорожное ограждение и практически влетела в здание ресторана «Перцона», который находится возле бухты Омега.

ДТП произошло на улице Героев Сталинграда возле бухты Омега. Очевидцы выложили фото, на которых видно, какой путь «пролетел» автомобиль «Мицубиси». Он снес ограждения и электросамокаты, которые возле него стояли. Двухколесный транспорт после такого наезда восстановлению не подлежит.

Сам автомобиль тоже сильно пострадал, его эвакуировали с помощью спецтехники. Свидетели происшествия утверждают, что мужчина за рулем авто был пьян. О его дальнейшем состоянии информации пока нет.

Напомним, судебные приставы Севастополя взыскали с мужчины 90 тысяч штрафов за управление транспортным средством в пьяном виде. Все штрафы 41-летний севастополец получил за октябрь и ноябрь 2020 года

Фото: «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП»