Севастополец заплатил 90 тысяч штрафов за езду в пьяном виде

Два месяца пьяного кутежа

Судебные приставы Севастополя взыскали с мужчины 90 тысяч штрафов за управление транспортным средством в пьяном виде, говорится на сайте городского УФССП.

Все штрафы 41-летний севастополец получил за октябрь и ноябрь текущего года. Его задерживали сотрудники Госавтоинспекции за этот период трижды.

«Управление автомобилем в таком состоянии обернулось лишением прав, а также административным штрафом по ч.1. статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) в размере 30 тысяч рублей по каждому нарушению», — пишет пресс-служба управления.

После решения Балаклавского суда о вынесении штрафов мужчина не спешил их оплачивать. На него были наложены принудительные меры исполнения.

Именно запрет на регистрационные действия с автотранспортом подействовал на должника. Через несколько дней он оплатил штрафы в полном объеме в размере 90 000 рублей. Исполнительное производство после этого было закрыто.

Напомним, в Севастополе инспекторы ДПС задержали пьяного сотрудника СТО, подозреваемого в угоне автомобиля клиента