В Севастополе невнимательность женщины спровоцировала мужчину на кражу

В Севастополе женщина невнимательно подошла к процессу снятия денег к банкомату, что привело к хищению ее имущества.

Жительница города рассказала, что вечером, снимая деньги, забыла в купюроприемнике банкомата 20 тысяч рублей, которыми впоследствии завладел неизвестный, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Подозреваемый был установлен. Им оказался 29-летний местный житель. Он рассказал, что заметил оставленные деньги в банкомате и похитил их. Ему теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионерка украла из банкомата 17 тысяч рублей.

Ольга Сурикова