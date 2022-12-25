Севастопольские регбисты поздравляют главного тренера сборной России Александра Первухина с Днем рождения

Сегодня свой День рождения отмечает легенда отечественного регби Александр Юрьевич Первухин.

Александр Юрьевич, начав спортивную карьеру в качестве игрока студенческой регбийной команды прошел путь до главного тренера сборной России.

Возглавляя команду «Енисей-СТМ», шесть раз приводил ее к победе на чемпионате России по регби, восемь раз его команда становилась вице-чемпионом, дважды бронзовым призёром, четырежды выигрывала Кубок России, а в 2014 году стала первым обладателем Суперкубка России.

Дважды Александр Юрьевич возглавлял сборную России по регби — в 2003–2004 и 2014–2018 годах. И вот 16 декабря Александр Юрьевич вновь назначен главным тренером сборной России.

От лица всего севастопольского регби хочу пожелать выдающемуся спортсмену и тренеру Александру Юрьевичу Первухину крепкого спортивного здоровья и новых успехов на столь высокой и ответственной должности! Уверен, высокий профессионализм и лидерские качества Александра Юрьевича позволят нашей команде пережить период международной изоляции и достойно заявить о себе рано или поздно на соревнованиях, не растратив своего потенциала.

Председатель попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев