В Севастополе пришлось спасать мужчину из туалетной кабинки

В Севастополе спасателям в течение прошедших суток пришлось трижды оказывать помощь населению, при чем все случаи, несколько не стандартные.
Так, на улице Аксютина мужчина оказался зажат между теплотрассой и деревом. Без помощи специалистов у него выбраться не получилось.
Вызов поступил и на улицу Н.Музыки, где мужчина был заблокирован в туалетной кабинке.
А на Д. Ульянова пожилая женщина упала на пол и самостоятельно не могла подняться.
Также в этот день пожарным пришлось тушить пожар в автомобиле на улице Казачьей.
Ольга Сурикова