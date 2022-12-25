В Севастополе пришлось спасать мужчину из туалетной кабинки

В Севастополе спасателям в течение прошедших суток пришлось трижды оказывать помощь населению, при чем все случаи, несколько не стандартные.

Так, на улице Аксютина мужчина оказался зажат между теплотрассой и деревом. Без помощи специалистов у него выбраться не получилось.

Вызов поступил и на улицу Н.Музыки, где мужчина был заблокирован в туалетной кабинке.

А на Д. Ульянова пожилая женщина упала на пол и самостоятельно не могла подняться.

Также в этот день пожарным пришлось тушить пожар в автомобиле на улице Казачьей.

Ольга Сурикова