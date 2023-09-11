В Севастополе нельзя оставлять без присмотра солнечные панели

В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в краже солнечных панелей из многоквартирного дома.

В полицию обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что в момент его отсутствия неизвестный похитил с лестничной клетки две солнечные батареи общей стоимостью 60 тысяч рублей, которые он для удобства хранил в подъезде.

За кражу задержан ранее не судимый 40-летний местный житель. У него же и обнаружили девайсы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Ольга Сурикова