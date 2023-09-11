Севастопольцы победили в соревнованиях по альпинизму в скальном классе

Пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе прошел в Севастополе. В состязаниях участвовали 10 команд из Севастополя, Крыма, Ростовской области и Красноярска.

Соревнования проходили в формате марафона: альпинисты в течение 10 часов подряд штурмовали гору Мшатка-Кая по двадцати различным маршрутам, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Фаворитами марафона была команда из Красноярска, но на последних 30 секундах победу вырвали среди мужских связок севастопольцы Константин Комаров и Иван Добрыдин.

Второе место у ребят из Ростовской области — Павла Пушкаря и Кирилла Эйземана. Бронза у крымчан Михаила Вакарюка и Александра Кириллова.

Среди женщин победили севастопольские команды: первое место завоевали Елена Левина и Мария Звягина, второе — Лидия Монастырская и Людмила Мельник.

Как подчеркнул глава города, самыми преданными болельщиками скалолазов стали спасатели.

Ольга Сурикова

Фото: alpfederation.ru