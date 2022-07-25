Филипп Киркоров хочет выступит в Крыму перед ранеными военными

Едет с гастролями

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что едет с турне в Крым. В опубликованном в соцсетях видео артист артист анонсировал, что его концерты пройдут в Ялте и Феодосии.

При этом он высказал желание выступить перед ранеными бойцами, участвовавшими в спецоперации на Украине. Однако в его речи ни слова не прозвучало, что вход на выступления для них будут бесплатными или он организует специальное шоу на территории одного их госпиталей или санаториев, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО.

«Вчера на своем концерте произошла магия. Мы все стали единым целым. Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всегда два концерта в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненных, наших военных, которые восстанавливают силы в крымских госпиталях и санаториях. Россия великая страна, жду вас!» — заявил Киркоров в видео, которое появилось в соцсетях.

Напомним, ранее певицу Наташу Королеву и певца Хабиба не пустили в Литву из-за концертов в Севастополе.

Ольга Сурикова

Фото: Филипп Киркоров/Telegram