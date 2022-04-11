В Севастополе неделя начнется грозами

Весна не спешит радовать погодой

В Севастополе сегодня, 11 апреля, ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с.

Температура воздуха +11…+13°.

Днем будет лить дождь, временами сильный, гроза.

Ветер северо-западный 6-11 м/с, с середины дня 10-15 м/с.

Температура воздуха +11…+13°.

Во вторник, 12 апреля, также будет облачно.

Ночью, днем дождь, гроза.

Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +9…+11°.

В среду дождь немного стихнет. Днем уже будет слабый.

Ветер северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +9…+11°.

Ольга Сурикова