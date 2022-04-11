В Севастополе будут введены штрафы на поставщиков катеров

Новые катера должны быть доставлены вопреки санкциям

В Севастополе вводят штрафы поставщикам катеров за нарушение сроков поставки новых пассажирских катеров. Об этом сообщает издание «Forpost» со ссылкой на директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павла Иено.

При этом он подчеркнул, что штрафные санкции не освобождают поставщиков от выполнения обязанностей по контракту на поставку катеров.

Иено добавил, что в Севастополе сейчас ведется ремонт двух существующих катеров. Он рассказал, что часть работ выполняется силами «Севэлектроавтотранса».

«Есть работы, которые должны выполняться организацией, имеющей соответствующее признание классификационного общества – данные работы мы нанимаем», – пояснил директор департамента транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, в Севастополе во время дождя протекает крыша в пассажирском катере, совершающем рейс на Северную сторону.

Ольга Сурикова