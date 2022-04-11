В Курской области введен повышенный уровень опасности после обстрелов из Украины

Жителей области предлагают быть бдительными

В Курской области с 11 апреля объявляется желтый (высокий) уровень террористической опасности. Данное решение принято после нескольких атак со стороны украинских военнослужащих, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — написал губернатор в своем обращении.

Отметим, что силовые службы в Курской области с 1 апреля переведены в режим повышенной готовности после взрыва на нефтебазе в Белгороде. А 5 апреля произошел обстрел из минометов пограничников в Суджанском районе региона со стороны Украины. Тогда ответным огнем российские пограничники подавили точки, из которых велся обстрел.

Напомним, в конце марта в Белгородскую область прилетел снаряд, запущенный с Украины, ене обошлось без пострадавших.

Ольга Сурикова