Москалькова посетила украинских военнопленных в Севастополе

Судьба российских военнослужащих, попавших в плен, неизвестна
Уполномоченная по правам человека доложила президенту России Владимиру Путину об условиях содержания украинских военнопленных, в том числе в Севастополе, пишет РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что содержание украинских военнопленных отвечает всем международными нормами и принципами.
«Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили», — отметила Москалькова.
При этом она выразила обеспокоенность тем, что Международный Комитет Красного Креста ни разу не сообщил о посещении российских военнопленных на Украине.
«Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — заявила она.
Напомним, в Севастополь 26 февраля привезли украинских военных сдавшихся в плен на острове Змеиный.
Ольга Сурикова