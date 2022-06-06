Москалькова посетила украинских военнопленных в Севастополе

Судьба российских военнослужащих, попавших в плен, неизвестна Уполномоченная по правам человека доложила президенту России Владимиру Путину об условиях содержания украинских военнопленных, в том числе в Севастополе, пишет РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что содержание украинских военнопленных отвечает всем международными нормами и принципами.

«Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили», — отметила Москалькова.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что Международный Комитет Красного Креста ни разу не сообщил о посещении российских военнопленных на Украине.