Спецоперация в Украине

Москалькова посетила украинских военнопленных в Севастополе

06-06-2022
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Судьба российских военнослужащих, попавших в плен, неизвестна
 
Фото: kremlin.ru
Уполномоченная по правам человека доложила президенту России Владимиру Путину об условиях содержания украинских военнопленных, в том числе в Севастополе, пишет РИА Новости.
 
Омбудсмен подчеркнула, что содержание украинских военнопленных отвечает всем международными нормами и принципами.
 
«Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили», — отметила Москалькова.
 
При этом она выразила обеспокоенность тем, что Международный Комитет Красного Креста ни разу не сообщил о посещении российских военнопленных на Украине.
 
«Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — заявила она.
 
Напомним, в Севастополь 26 февраля привезли украинских военных сдавшихся в плен на острове Змеиный.
 
Ольга Сурикова
 

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