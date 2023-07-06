В Севастополе не укомплектовано почти 60 участков первичного медицинского звена

В Севастопольских больницах не укомплектовано 58 участков. Об этом рассказал директор депздрава Виталий Денисов.

По его словам, «свободными» участками числятся 25 терапевтических, 21 педиатрический и 12 общей практики.

«Разумеется пациентов ведут те врачи, которые у нас есть. Они работают по совместительству – это дополнительная нагрузка. Работают, кто на 0,25 ставки – это дополнительно еще 2 часа, кто на 0,5 ставки – это дополнительно еще часы. Средний рабочий день участкового терапевта – 7 часов 48 минут. Вот и считайте дополнительно по два часа», — отметил Денисов.

От также рассказал, что за одним участковым врачом по нормативам должно быть закреплено 1700 человек, а в Севастополе некоторые терапевты обслуживают более 3000 человек. В связи с этим ожидание врача иногда достигает до 30 дней.

Напомним, пять севастопольских больниц задолжали кредиторам 600 млн рублей